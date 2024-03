Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taschendiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmittag (26.03.2024) in Bad Cannstatt versucht, mehrere Passanten zu bestehlen. Eine 83 Jahre alte Frau bemerkte gegen 14.15 Uhr in der Wiesbadener Straße, dass zwei männliche Personen an ihrem Rucksack zogen und den Reisverschluss geöffnet hatten. Nachdem sie um Hilfe schrie, liefen die Beiden ohne Beute in Richtung Kurpark davon. Sie beschrieb die Unbekannten als Dunkelhäutig mit schmächtiger Figur und kurzen lockigen Haaren. Bekleidet waren sie mit dunkler Kleidung. Eine Zeugin verhinderte gegen 14.50 Uhr einen weiteren Taschendiebstahl an der Kreuzung Schmidener Straße / Gnesener Straße. Ein älterer Mann stand dort an einer roten Fußgängerampel, als ihm ein Unbekannter den Geldbeutel aus der Hosentasche zog. Durch die Zeugin ertappt, lies der Dieb den Geldbeutel fallen und gab ihn dem älteren Herrn zurück. Der Dieb wird beschrieben als dunkelhäutig und etwa 30 Jahre alt. Er trug dunkle Kleidung und eine gestreifte Wollmütze. Eine 81 Jahre alte Frau lief in der Waiblinger Straße und bemerkte beim Bezahlen gegen 12.40 Uhr in einem Discounter am Priesnitzweg, dass der Reißverschluss ihres Rucksackes geöffnet war und ihr Geldbeutel fehlte. In diesem befanden sich 100 Euro Bargeld. Ein 83 Jahre alter Mann war gegen 13.30 Uhr zu Fuß in der Marktstraße unterwegs. Als er sich in einem Parkhaus an der Überkinger Straße in sein Auto setzte, wurde er von einer unbekannten Person über die Beifahrerscheibe nach dem Weg gefragt, während seine Tasche auf dem Beifahrersitz lag. Als er später seine Umhängetasche überprüfte, stellte er fest, dass sein Geldbeutel fehlte. In diesem befanden sich 100 Euro Bargeld und Ausweisdokumente. Der Unbekannte, welcher nach dem Weg fragte, wird beschrieben als 160 Zentimeter groß und zwischen 25 und 30 Jahren alt. Er trug einen langen braunen Spitzbart und hatte eine dunkle Hautfarbe und mittellange braune Haare. Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere den älteren Herrn, welcher an der Schmidener Straße Ecke Gnesener Straße stand, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden. Präventionstipps der Polizei - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie die Tasche unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

