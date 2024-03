Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw ins Gleisbett gefahren

Stuttgart-Nord (ots)

Am frühen Dienstagabend (26.03.2024) kam ein 18-Jähriger mit seinem Skoda von der Fahrbahn ab und landete im Gleisbett. Der junge Mann befuhr gegen 19:00 Uhr mit seinem Fahrzeug die Heilbronner Straße abwärts in Richtung Stadtmitte, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Fahrbahnbegrenzung aus Beton kollidierte. Durch den Aufprall wurde er über beide Fahrstreifen zurückgeschleudert und kam schließlich im Gleisbett zu stehen. Durch den Unfall, bei dem der 18-Jährige nicht verletzt wurde, entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Bahnverkehr war während der Bergungsmaßnahmen bis 19:45 Uhr eingeschränkt, wodurch es zu Behinderungen kam.

