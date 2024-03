Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte sollen am Montagnachmittag (25.03.2024) im Hauptbahnhof das Handy eines 16-Jährigen geraubt und ihn anschließend erpresst haben. Die drei Männer sollen den Jugendlichen gegen 15.15 Uhr am Gleis 11 angesprochen und zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert haben. Während zwei der Tatverdächtigen ihn festgehalten haben sollen, nahm ihm der dritte das Handy weg. Anschließend sollen sie ihn aufgefordert haben, ein Bekleidungsstück für sie zu stehlen, damit er sein Handy wiederbekomme. Gegen 15.45 Uhr wurde der 16-Jährige dann in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße von einem Ladendetektiv beim Diebstahl eines Oberteils ertappt und den alarmierten Polizeibeamten übergeben. Die drei Unbekannten sollen etwa 20 Jahre alt und zirka 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Einer soll einen schwarzen Rahmenbart um die Mundpartie und schwarze, kurze, gelockte Haare gehabt haben. Ein zweiter soll einen längeren Vollbart getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

