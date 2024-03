POL-S: 38-Jähriger nach Verfolgungsfahrt in Haft - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (24.03.2024) eine 16 Jahre alte Heranwachsende vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, in einem Parkhaus an der Kronenstraße einen 27-Jährigen mit einem Messer bedroht zu haben. Die beiden lernten sich im Laufe des Samstagabends (23.03.2024) kennen und gingen gegen 02.15 Uhr zusammen in das Parkhaus, um sich zu unterhalten. Als die 16-Jährige ...

