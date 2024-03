Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizeipräsidium Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (26.03.2024) in der Bolzstraße einen 26-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mit heruntergelassener Hose onaniert zu haben. Zwei 36 und 37 Jahre alte Männer beobachteten den 26-Jährigen gegen 19.40 Uhr und sprachen ihn auf sein Fehlverhalten an. Als er nicht aufhörte, machten die Zeugen zwei Beamte des städtischen Vollzugsdienstes auf den Mann aufmerksam, die ihn kurz darauf an Polizeibeamte übergaben. Der Tatverdächtige mit syrischer Staatsangehörigkeit, gegen den ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, wurde im Laufe des Mittwochs (27.03.2024) in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

