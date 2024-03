Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Möhringen (ots)

Beim Zusammenstoß eines MAN Kastenwagen mit einer Stadtbahn haben sich am Mittwoch (27.03.2024) in der Straße Am Wallgraben beide Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 38-jährige Fahrer des MAN war gegen 10.35 Uhr in der Straße Am Wallgraben Richtung Galileistraße unterwegs. Am Kreisverkehr auf Höhe der Schulze-Delitzsch-Straße missachtete er ersten Ermittlungen zufolge die rote Ampel und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U 12 zusammen, die in Richtung Endhaltestelle Dürrlewang unterwegs war. Der 38-Jährige und der 29 Jahre alte Stadtbahnfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. In der Stadtbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von über 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell