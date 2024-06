Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unter Betäubungsmitteleinfluss gegen Baum gefahren

Mit einer Geldstrafe und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss eine junge Frau nach einem Unfall am frühen Mittwochmorgen bei Buchenrechnen. Kurz nach Mitternacht war die 27-Jährige mit ihrem Ford auf der Kreisstraße 3962 von Hettingen kommend in Richtung der Landesstraße 518 unterwegs. An der Kreuzung mit der L518 bog sie nach rechts ab. Hierbei war die Ford-Fahrerin vermutlich zu schnell unterwegs, weshalb sie mit ihrem Fahrzeug die gegenüberliegende Böschung hinunterfuhr und der Ford mit einem Baum kollidierte. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt. Ihr Fahrzeug musste allerdings abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung bei der 27 Jahre alten Frau fest. Diese Vermutung bestätigte im Anschluss ein Drogenschnelltest. Da dieser positiv auf THC reagierte, musste die Fahrerin die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Die Höhe des bei dem Unfall verursachten Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Neunkirchen: Zwei Verletzte bei Motorradunfall Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend bei Neunkirchen. Gegen 22.30 Uhr befuhr ein 16-Jähriger, gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sozius, auf seiner Kawasaki die Landesstraße 633 von Neunkirchen kommend in Richtung Neckarkatzenbach. Im Gefälle einer Linkskurve geriet das Kraftrad aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern, kippte um und rutschte zusammen mit den beiden Jugendlichen fast 30 Meter über den Asphalt bis es gegen die Schutzplanke prallte. Hier wurden die beiden jungen Männer und die Kawasaki abgewiesen und rutschten noch einige Meter weiter über die Fahrbahn. Sie kamen schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Bei der Kollision wurde der Fahrer leicht, sein Sozius schwer verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Obrigheim: Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht Die Polizei Mosbach sucht den Fahrer eines weißen Mercedes Vito mit Mosbacher Kennzeichen, nachdem dieser am Dienstagmorgen mehrere Verkehrsteilnehmer nötigte. Der Mann fuhr gegen 6.40 Uhr zunächst auf der Bundesstraße 27 von Mosbach kommend in Richtung Aglasterhausen. Kurz vor dem Mosbacher Kreuz überholte er drei Fahrzeuge. Um das dritte Fahrzeug, einen weinroten Klein-SUV, überholen zu können, überfuhr er die Sperrfläche, da die bis dorthin zweispurige Fahrbahn sich zu einer Spur verengt. Als der Fahrer des roten SUV dem Mercedes Platz schaffte, setzte sich dieser vor den SUV und begann diesen und damit auch die beiden folgenden Verkehrsteilnehmer auszubremsen. An der Abfahrt nach Obrigheim wollte der Lenker des SUV und der dahinterfahrende Opel-Fahrer von der B 27 abfahren. Als sich die beiden Fahrzeuge bereits auf der Abbiegespur befanden, setzte sich der Mercedesfahrer mit seinem Kleinbus vor sie und bremste stark ab. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter in Richtung Aglasterhausen. Hier überholte eine 35-Jährige den Mercedes und zwei Lkw. Der Vito-Fahrer folgte ihr und überholte ebenso die Lkws, erneut unter Nutzung der Sperrflächen und der Gegenfahrbahn um im Anschluss so dicht auf das Auto der 35-Jährigen aufzufahren, dass es dieser nicht mehr möglich war das Kennzeichen oder die Scheinwerfer des Mercedes zu erkennen. Letztendlich fuhr der Unbekannte in Richtung Asbach ab. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen und dem gesuchten Fahrer machen oder wurde ebenfalls genötigt oder gefährdet? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Acht Verletzte durch Pfefferspray Bei einem vermutlich versehentlichen Einsatz von Pfefferspray wurden am Dienstagmorgen in einer Mosbacher Schule acht Schüler leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr betätigte eine 19-Jährige im Klassenzimmer des Schulgebäudes in der Schillerstraße vermutlich unbeabsichtigt das Spray, welches sie in ihrer Schultasche mit sich führte. Daraufhin mussten über 30 Schüler kurzzeitig das Gebäude verlassen. Acht von ihnen wurden leicht verletzt. Zwei Schüler wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Klärung der Frage wie es zu dem Vorfall kommen konnte ist nun Teil der Ermittlungen. Mudau: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstählen Nachdem in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni in Mudau mehrere Fahrräder entwendet wurden, sucht die Polizei Zeugen. Die Diebe waren in den Straßen "Am Tauenberg" und "Am Brückengut" zu Gange und stahlen insgesamt vier Zweiräder im Wert von mehreren tausend Euro. Hierbei brachen sie auch eine Gartenhütte auf, um die darin separat gesicherten E-Bikes zu stehlen. Außerdem versuchten sie zwei weitere Fahrräder zu entwenden, was ihnen jedoch nicht gelang. Eines der Fahrräder konnte nach der Tat in einem nahegelegenen Wald, zusammen mit aufgebrochenen Schlössern, aufgefunden werden. Vermutlich bewegten sich die Täter durch zahlreiche Vorgärten und Gärten des Wohngebiets, weshalb sie auf Aufzeichnungen von umliegenden Überwachungskameras zu sehen sein könnten. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder ungewöhnliche Aufzeichnungen auf Überwachungskameras? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

