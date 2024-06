Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Mit Garagentor kollidiert und abgehauen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte in der vergangenen Woche mit einem Garagentor in der Amrichshäuser Straße in Künzelsau, meldete den Unfall aber weder beim Besitzer noch bei der Polizei. Der Besitzer stellte den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro am Dienstagvormittag fest und informierte die Polizei. Der Unbekannte muss irgendwann im Zeitraum zwischen Dienstag vergangener Woche und der Entdeckung beim Rangieren das Tor touchiert haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Ingelfingen: Zeugen nach Unfall gesucht

Nachdem am Montagnachmittag bei Ingelfingen zwei Autos aneinander vorbei schrammten und einer der Beteiligten davonfuhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Lenkerin eines VWs fuhr gegen 13.30 Uhr von der B19 in Richtung Hermuthausen, als ihr in einer Kurve kurz nach der Abfahrt von der Bundesstraße ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Der Touran und der unbekannte Pkw streiften sich im Kurvenbereich, woraufhin der Spiegel des VWs abgerissen und sowohl der Kotflügel als auch die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt wurden. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs hielt nach dem Zusammenstoß jedoch nicht an, sondern flüchtete von der Unfallstelle. Es blieb lediglich eine graue Außenspiegelkappe am Unfallort zurück. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Autofahrer geben können, oder den Zusammenstoß beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

