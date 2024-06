Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim-Edelfingen: Mülleimer in Brand gesetzt

Ein bisher unbekannter Täter sorgte am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz in Bad Mergentheim-Edelfingen. Über Notruf wurde gegen 22.20 Uhr mitgeteilt, dass ein Mülleimer in der Landstraße brennen würde. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Weiterer Sachschaden entstand nicht. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim-Neunkirchen: Küchenbrand in Einfamilienhaus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstand am Montagnachmittag Sachschaden von rund 50.000 Euro in einem Haus in Bad Mergentheim-Neunkirchen. Eine Kühl- / Gefrierkombination geriet gegen 11.45 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Carl-Arnold-Straße in Brand, welcher durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Da es in der gesamten Küche und dem Wohnbereich zu starken Verrußungen und Rauchentwicklung kam, ist das Gebäude aktuell nicht bewohnbar.

A81 / Osterburken: Mann bei Unfall tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen erlitt ein 28-Jähirger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81. Der Mann war mit seinem SEAT Ibiza gegen 4.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg in Richtung Würzburg auf dem linken Fahrtstreifen unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er auf die rechte Spur und fuhr mit seinem Pkw von hinten unter einen dort fahrenden Sattelzug mit Auflieger. Hierdurch wurde der 28-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Bergung des Fahrzeugs, zur Unfallaufnahme und Reinigung teilweise bis 9.30 Uhr gesperrt werden.

