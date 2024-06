POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.06.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Krautheim: Kind durch Transporter erfasst

Mit einem Rettungshubschrauber wurde eine Dreijährige am Montagnachmittag ins Krankenhaus geflogen, nachdem sie von einem Transporter erfasst wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte das Mädchen gegen 17.15 Uhr im Altkrautheimer Hofweg auf Höhe eines dortigen Spielplatzes mit anderen Kindern. Aus bisher unbekannter Ursache wurde die 3-Jährige von einem langsam fahrenden Mercedes-Transporter eines 47-Jährigen erfasst und darunter eingeklemmt. Da der Fahrer daraufhin anhielt und zurücksetzte, konnte das Mädchen befreit werden.

Bretzfeld: Fendt in Brand geraten

Ein Weinbergtraktor geriet am Montagnachmittag in Bretzfeld-Dimbach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der 60-jährige Lenker des Fendts war gegen 16 Uhr auf der Willsbacher Straße unterwegs. Als das Fahrzeug zu brennen begann, versuchte er noch das Feuer zu löschen, verletzte sich hierbei jedoch leicht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand dann löschen. Der Sachschaden am Traktor wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Künzelsau: Gefährliches Überholmanöver

Zwei beschädigte Fahrzeuge und zwei gefährdete Pkw-Lenker sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag in Künzelsau. Die 60-jährige Fahrerin eines BMWs war gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße 1045 von Kocherstetten in Richtung Morsbach unterwegs. Im kurvigen Bereich der Strecke überholte die BMW-Lenkerin einen vor ihr fahrenden Unimog. Zu diesem Zeitpunkt befuhren ein Ford Kuga und ein Seat Ateca die Landesstraße in entgegengesetzte Richtung. Als die beiden Pkws aus einer scharfen Linkskurve im Bereich des Lagerplatzes herausfuhren, kam ihnen die 60-Jährige auf deren Spur entgegen. Der Ford-Fahrer bremste und konnte einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver in den Grünstreifen verhindern. Auch eine dahinterfahrende Frau mit ihrem Seat musste stark abbremsen und in eine Einmündung ausweichen. Die BMW-Fahrerin lenkte nach rechts und kollidierte dabei mit dem Unimog. Daraufhin drehte sich der BMW und kam quer vor dem Unimog zum Stehen, welcher diesen noch einige Meter nach vorne schob. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Dank der schnellen Reaktion der entgegenkommenden wurde niemand verletzt.

