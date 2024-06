POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.06.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Seckach: Gartenzaun beschädigt und weitergefahren - Zeugen gesucht Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagnachmittag einen Gartenzaun in Seckach beschädigt hat. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17 Uhr befuhr der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrzeug die Straße "An der Mühlsteige" in Fahrtrichtung Adelsheim. Hierbei wurde der Gartenzaun überfahren und ein Schaden von etwa 1.500 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

L 590/ Hüffenhardt: Schwerer Verkehrsunfall bei Überholvorgang Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind das Resultat eines Unfalles der sich am Samstag auf der Landesstraße 590 bei Hüffenhardt ereignet hatte. Gegen 16.15 Uhr startete ein 32-Jähriger mit seinem Mercedes einen Überholvorgang im Überholverbot zwischen Hüffenhardt und Kälbertshausen. Eine 50-Jährige, die mit ihrem Twingo in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, wollte in diesem Moment nach links in die Waldstraße abbiegen und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Beide wurden hierdurch von der Fahrbahn abgewiesen und kamen im Straßengraben zum Stehen. Glücklicherweise wurde die Fahrerin des Twingos nur leicht verletzt. Die drei Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Walldürn: Christusfigur in Kirche beschädigt und Spendenkasse geplündert - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Sonntag, den 6. Juni 2024, in einer Walldürner Kirche eine Christusfigur und räumten die Spendenkasse leer. Zwischen 12 Uhr und 21 Uhr betraten der oder die Täter das Gebäude in der Schachleiterstraße und brachen die Spendenkasse auf. Außerdem wurde eine Christusstatue im Bereich der Leiste durch Feuer beschädigt. Derzeit ist nicht klar, ob die hochwertige Figur restauriert werden kann. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06282 926660 an den Polizeiposten Walldürn.

Mosbach: Zeugen nach Unfall gesucht

Bereits am 10.06.2024 ereignete sich auf der Neckarelzer Straße in Mosbach ein Verkehrsunfall, zu dessen Hergang die Mosbacher Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 17.45 Uhr dieses Montags, wollte die 31-jährige Fahrerin eines BMW vom Linksabbiegerstreifen der Neckarelzer Straße in Richtung Schillerstraße abbiegen. Noch auf dem Abbiegestreifen überlegte sie es sich wohl anders und wollte zurück auf die Neckarelzer Straße fahren. Dies zeigte sie offenbar auch durch Blinken an. Der Fahrer eines auf der Neckarelzer Straße fahrenden blauen Pkw´ s bremste, um das Einscheren der 31-Jährigen zu ermöglichen. Zeitgleich wechselte der Fahrer eines weiteren BMW vom rechten auf den linken Fahrstreifen der Neckarelzer Straße, sodass es zur Kollision zwischen den BMW's kam. Hierbei entstand Sachschaden von circa 15.000 Euro. Die Polizei sucht nun den oder die Fahrerin des blauen Pkws und weitere Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

