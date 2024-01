Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Angriff auf den Fahrausweisautomat am Bahnhof Silberhausen

Silberhausen, Bahnhof Silberhausen (ots)

-Fahrscheinautomat durch Fremdeinwirkung zerstört-

Um kurz vor 7 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Erfurt am heutigen Morgen durch die Notfallleistelle der Deutschen Bahn darüber informiert, dass ein Triebfahrzeugführer einer vorbeifahrenden Regionalbahn einen angegriffenen Ticketautomaten erkannt habe. Begründet durch die Annahme, dass der Automat aufgebläht sei, musste man von einem möglichen Angriff mittels Sprengmitteln ausgehen. Mit eigenen Kräften des Revieres aus Nordhausen verlegte die Bundespolizei ins nahe Eichsfeld. Zugleich wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizei aus dem nordhessischen Kassel angefordert.

Am Ereignisort konnte der in Teilen zerstörte Automat festgestellt werden. Nach einer ersten technischen Überprüfung durch die Spezialkräfte konnte Entwarnung im Hinblick auf die Verwendung von Sprengmitteln oder Explosivstoffen gegeben werden. Durch die Spurenlage am technischen Gerät verdichtete sich die Annahme, dass die bisher unbekannten Tathandelnden durch Schneidewerkzeuge versuchten, an das Innere des Automaten zu gelangen. Trotz der Einwirkung mit Werkzeugen gelang es nicht, an die sensiblen Bauteile heranzukommen. Der Kriminaldauerdienst der Thüringer Landespolizei kam ebenfalls zum Einsatz und sicherte am Tatort Spuren.

Durch den Angriff musste der Automat außer Betrieb genommen werden. Die Schadenshöhe als solches kann bisher nicht beziffert werden. Bei der Tat handelt es sich nicht um den ersten Versuch, um an die Geldelemente zu gelangen. Erst vor knapp einer Woche fand ebenfalls eine mechanische Bearbeitung der stationären Fahrkartenausgabe statt, die ebenfalls scheiterte. Ob es sich bei den Tathandelnden um die gleichen Personen handelt, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Die Bundespolizeiinspektion bittet um Zeugenhinweise, die eine zügige Aufklärung der Straftat mit begünstigen. Wer hat in dem Zeitfenster vom 28.01.2024 / 00:30 Uhr - 28.01.2024 / 07:00 Uhr verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen rund um den Bahnhof Silberhausen wahrgenommen? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt hörbare Geräusche durch die verwendeten Werkzeuge? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter Angabe des Aktenzeichens Vg / 88817 / 2024 telefonisch (0361/659830) oder per eMail (bpoli.erfurt@polizei.bund.de) entgegen.

