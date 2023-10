Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Lkw

Dierdorf (ots)

Am 03.10.2023 gegen 18:40 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus der Diebstahl eines Lkw gemeldet. Das Fahrzeug, ein roter Mercedes-Benz Actros, war auf einem Firmengelände in der Straße "Im Ahlen" in Dierdorf abgestellt. Ausweislich der Videoaufzeichnungen wurde der Lkw am Abend des 30.09.2023 gegen 22:15 Uhr vom Firmengelände entwendet. Zwei unbekannte Täter schoben zunächst einen Bauzaun zur Seite und verschafften sich so Zutritt zum Firmengelände. Während ein Täter in das Fahrzeug stieg, öffnete der andere Täter ein großes Metalltor, an dem durchgehend ein dritter Täter stand und die Straße beobachtete. Im Anschluss verließen alle drei Personen den videoüberwachten Bereich in Richtung Poststraße. Der Zeitwert des Lkw wird auf circa 25.000 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

