Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Tätlicher Angriff durch Flaschenwurf

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

-Glasflasche gegen Mitarbeiter der DB Sicherheit geworfen-

Was einen 37-jährigen Deutschen zu einem Angriff auf Sicherheitspersonal der Bahn bewegt hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Bundespolizei.

Während der Bestreifung des Erfurter Hauptbahnhofes kamen am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizeiinspektion Erfurt auf Grund der Lautstärke zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und Personal der DB Sicherheit. Die männliche Person beleidigte die Bahnmitarbeiter. Zugleich versuchte der Mann mit seinen Fäusten in Richtung der Köpfe der Geschädigten zu schlagen. Durch Ausweichbewegungen konnte die versuchte Körperverletzung abgewendet werden. Die Bundespolizei schritt gegenüber dem wahrnehmbar alkoholisierten Mann ein. Dieser setzte sein aggressives Verhalten durch Worte und Gestik fort. Schlussendlich musste die Person fixiert werden, da er versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Der Vorgang an sich wurde mittels Bodycam aufgezeichnet.

Bereits vor dem polizeilichen Einschreiten soll der Mann im Hauptbahnhof weitere Reisende belästigt haben. Weil gegen der 37-Jährigen ein Hausverbot besteht, wurde der Mann daraufhin durch die DB-Mitarbeiter aus dem Hauptbahnhof geführt. In diesem Zusammenhang soll er sich mittels Wurf einer Bierdose gegen das Sicherheitspersonal gerichtet haben. Die Streife der DB konnte dem Wurfgegenstand ausweichen und eigene Verletzungen dadurch vermeiden.

Die Bundespolizei hat gegen den aggressiv aufgetreten Mann Strafverfahren wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und dem Versuch der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell