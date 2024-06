Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mehrere Verkehrsteilnehmer berauscht unterwegs

Im Rahmen der Alkohol- und Drogen-Kontrollwoche wurden in der vergangenen Woche im Revierbereich Heilbronn-Böckingen verstärkt Kontrollen durchgeführt. Hierbei kontrollierten die Beamten zahlreiche Verkehrsteilnehmer und überprüften deren Fahrtüchtigkeit. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen stellten die Polizisten insgesamt neun Fahrzeugführer fest, welche berauscht am Steuer eines Fahrzeugs saßen. Sieben von ihnen hatten vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen, zwei hatten Betäubungsmittel konsumiert. Alle müssen nun mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Brackenheim-Neipperg: Scheibe von Pkw eingeschlagen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person schlug am Samstagvormittag in Brackenheim-Neipperg die Scheibe eines geparkten Pkw ein und entwendete eine Handtasche. Gegen 10.45 Uhr stellte eine 70-Jährige ihr Fahrzeug auf dem Waldparkplatz auf Höhe des Mistberg ab um mit ihrem Hund eine Runde zu laufen. Als sie gegen 11.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkam stellte sie fest, dass die hintere rechte Scheibe eingeschlagen und ihre Handtasche gestohlen wurde. Wer hat im Tatzeitraum rund um den Waldparkplatz verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Leingarten-Großgartach: Gartenmöbel gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag Gartenmöbel von einer Terrasse in Leingarten. Zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagvormittag, 11.30 Uhr, betraten der oder die Täter das Grundstück in der Stuttgarter Straße und nahmen einen Tisch und sechs Stühle in brauner Rattan-Optik mit. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Möbel machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Ilsfeld: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Samstagabend bei einem Unfall in Ilsfeld zu. Der 17-Jährige war gegen 22.15 Uhr mit seiner Piaggio im Ochsenweg unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, einen Randstein überfuhr und stürzte. Hierbei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Sein ebenfalls 17 Jahre alter Sozius blieb unverletzt. Der Fahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Kleinkraftrad entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des Piaggio-Fahrers fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von fast einem Promille. Da der Jugendliche angab, nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, musste er im Krankenhaus zwei Blutproben abgeben.

Löwenstein: Mit Alkohol im Blut Unfall verursacht

Am frühen Samstagmorgen kam ein 19-Jähriger mit seinem Audi bei Löwenstein von der Straße ab. Der junge Mann war gegen 5 Uhr auf der Maybachstraße in Richtung Wüstenrot unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei beschädigte das Fahrzeug eine Leitplanke und hinterließ Flurschaden in der abschüssigen Böschung. Nach circa 100 Metern lenkte der Heranwachsende den Audi in einen Weinberg und zerstörte mehrere Weinreben, bis er in der vordersten Rebreihe zum Stehen kam. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des jungen Mannes fest. Dies bestätigte ein durchgeführter Atemalkoholtest, welcher einen Wert von über 0,5 Promille anzeigte. Daher musste der Audi-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Heilbronn-Kirchhausen: Zeugen nach versuchtem Aufbruch von Snackautomaten gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich drei Unbekannte am frühen Montagmorgen an einem Snackautomaten in Kirchhausen zu schaffen machten. Die drei Personen versuchten gegen 2.40 Uhr den Automaten in der Carl-Zeiss-Straße mit einem Brecheisen aufzubrechen. Hierbei wurden sie von einem Zeugen gestört, weshalb sie die Flucht in Richtung Wohngebiet Kirchhausen ergriffen. Bei den Tätern soll es sich um drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren handeln. Alle sollen mit einem Kapuzenpulli bekleidet gewesen sein. Einer der Tatverdächtigen trug einen Rucksack mit weißer Aufschrift bei sich. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder den drei Gesuchten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Eppingen: Verstärkte Kontrollen im Rahmen der Alkohol- und Drogen-Kontrollwoche

Im Revierbereich des Polizeireviers Eppingen wurden am vergangenen Wochenende verstärkt Kontrollen hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern durchgeführt. Hierbei wurden zwischen Samstagmittag, 12.30 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, insgesamt 40 Fahrzeuge und deren Fahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollen konnten die Beamten einen Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Außerdem waren zwei Autofahrer ohne Führerschein unterwegs. In einem Fall versuchte die Beifahrerin diese Straftat zu vertuschen, indem sie nach dem Anhalten vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz wechselte. Alle drei Fahrzeugführer, sowie besagte Beifahrerin müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Eppingen: Mit mehr als 3,5 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Mehr als 3,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Autofahrers am Sonntagnachmittag in Eppingen an. Der 37-Jährige war gegen 15.15 Uhr mit seinem Opel auf der Landesstraße 1110 von Kleingartach kommend in Richtung Eppingen unterwegs. Da er diesen Weg in Schlangenlinien zurücklegte, meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. Die Beamten konnten den Mann schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle in der Heilbronner Straße kontrollierten, nachdem er sich ein weiteres Sixpack gekauft hatte und seine Fahrt fortsetzen wollte. Nach dem durchgeführten Atemalkoholtest musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Eppingen: Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Unfall - Eine Person verletzt

Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern wurde am Sonntagmittag bei Eppingen eine Person verletzt. Gegen 12.30 war ein 33-Jähriger mit seinem Zweirad auf dem Fahrradweg von Rohrbach in Richtung Elsenz unterwegs. Etwa auf halber Strecke versuchte er einer Schlammpfütze auszuweichen und übersah hierbei, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, einen entgegenkommenden 71-jährigen Fahrradfahrer. Dieser versuchte noch durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, konnte eine Kollision allerdings nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde der Senior leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigten sich vermehrt Ausfallerscheinungen bei dem 33 Jahre alten Mann, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab ein Ergebnis von 1,2 Promille, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme begleiten musste. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Unangemessen lange Korsofahrt durch Polizei unterbunden

Trotz des Unentschiedens der Deutschen Mannschaft am Sonntagabend konnten im Heilbronner Innenstadtbereich bis 23.30 Uhr circa 400 hupende und teilweise beflaggte Fahrzeuge festgestellt werden. Unter den feiernden Menschen befand sich zum Großteil "Eventpublikum", das ohne Fahnen unterwegs war und teilweise auch der örtlichen Poserszene zuzuordnen war. Da zu diesem späten Zeitpunkt kaum Personenverkehr vorherrschte verzichtete die Polizei auf die Einrichtung der vorgesehenen Korsostrecke, da so eine unangemessen lange Fortsetzung des ruhestörenden Lärms verhindert werden sollte. Daher wurde gegen 23.30 Uhr der Verkehr aus der Allee, der Mannheimer Straße und der Weinsberger Straße abgeleitet. Hierdurch konnten zunächst bis 23.45 Uhr eine vollständige Auflösung der Feierlichkeiten erreicht werden. Die Feiernden zogen sich allerdings lediglich auf die Parkplätze am Mediamarkt sowie am Musikpark zurück und zahlreiche Fahrzeuge machten sich nach kurzer Zeit wieder auf den Weg in Richtung Innenstadt. Dies wurde durch Verkehrsposten am Europaplatz und Ableitungen im Bereich der Füger- und der Edisonstraße verhindert. Durch die Einsatzkräfte wurden zahlreiche Verwarnungen und Platzverweise ausgesprochen.

Massenbach: Fahrer eines schwarzen BMW nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht am Sonntagabend in Schwaigern, sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen 5er BMW. Gegen 23.50 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Audi auf der Kreisstraße 2047 von Massenbach kommend in Richtung Kirchhausen unterwegs. Hier soll ihm der BMW mit hoher Geschwindigkeit in der Mitte der Fahrbahn entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts aus und touchierte die dortige Leitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten BMW und dessen Fahrer machen? Hinwiese gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Bad Friedrichshall-Plattenwald: Mann nach Schlägerei in Gewahrsam

Am Sonntagabend kam es aufgrund einer Schlägerei in Bad Friedrichshall-Plattenwald zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 22.15 Uhr entwickelte sich im Rahmen des Sommerfestes auf dem Europaplatz eine handfeste Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Während die Beamten mit der Sachverhaltsaufnahme beschäftigt waren mischte sich ein bis zu diesem Zeitpunkt unbeteiligter 39-Jähriger ein und störte die Maßnahmen der Polizisten massiv. Daher sollten die Personalien des Mannes erhoben werden. Als eine Beamtin den Personalausweis des 39 Jahre alten Mannes entgegennehmen wollte, holte diese zu einem Schlag in Richtung der Polizistin aus. Diese konnte dem Schlag ausweichen und den Angreifer zusammen mit weiteren Kollegen zu Boden bringen. Hier wurden ihm Handschellen angelegt und der Gewahrsam erklärt. Im weiteren Verlauf leistete der Mann erheblich Widerstand gegen die Maßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

A6/Heilbronn: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Heilbronn am frühen Sonntagmorgen muss ein Mann mit einer hohen Geldstrafe und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen. Gegen 0.15 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem Audi A3 in Richtung Nürnberg unterwegs und wechselte von der rechten auf die mittlere Spur um einen Lkw zu überholen. Kurz nachdem er den Lkw passiert hatte, näherte sich von hinten ein Audi Q8 mit höherer Geschwindigkeit, dessen 52-jähriger Fahrer noch versuchte dem Audi nach links auszuweichen. Das Ausweichmanöver misslang und der Q8 touchierte den A3 am linken Heck. Dem 48-Jährigen gelang es sein Fahrzeug abzufangen und kurz nach der Anschlussstelle Neckarsulm auf den Standstreifen zu lenken. Der Fahrer des zuvor überholten Lkw tat ihm das gleich und sicherte die Unfallstelle mit seinem Fahrzeug nach hinten ab. Der Lenker des Q8 setzte seine Fahrt allerdings ungebremst fort. Ein weiterer Zeuge, welcher den Unfall von hinten beobachten konnte folgte dem Flüchtigen und konnte mitteilen, dass der Mann an der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen abgefahren war und das Kennzeichen ablesen. Daher konnte der 52-Jährige kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift in Ellhofen angetroffen werden. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daher musste der 52-Jährige nicht nur im Krankenhaus eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Der bei dem Unfall entstandenen Sachschaden wird auf 8.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell