Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.06.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Klimagerät fängt Feuer

Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Samstagabend ein Klimagerät in Kupferzell-Westernach in Brand. Das in einem Wohnhaus in der Lindestraße angebrachte Gerät fing gegen 23 Uhr Feuer. Glücklicherweise bemerkte der 31-jährige Hauseigentümer den Brand unmittelbar nach dem Ausbruch und konnte ihn deshalb rasch löschen. Der Mann und sein 3-jähriger Sohn wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Haus entstand kein Schaden.

Künzelsau: Unbekannte entwenden Motorroller - Zeugen gesucht Am Samstagnachmittag wurde ein Kleinkraftroller in der Künzelsauer Keltergasse entwendet. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr überwanden der oder die Täter das Lenkradschloss und transportierten das Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise ab. Der Roller ist vom Hersteller Peugeot und hat ein großes schwarzes Top-Case mit roten, reflektierenden Streifen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Niedernhall: Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde in Niedernhall ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Passat stand in Straße "Hintere Gasse" und wies Beschädigungen am linken Fahrzeugheck auf. Das verursachende Fahrzeug hat vermutlich eine gelbe oder orangene Farbe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen. Öhringen: Container in Brand geraten Aus bislang unbekannter Ursache gerieten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Container in Öhringen in Brand. Gegen 1.45 Uhr wurde der Feuerwehr das Feuer auf einem Firmengelände in der Straße "Steinsfeldle" gemeldet. Diese konnte den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Die Polizei Öhringen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ingelfingen: Unter Drogeneinfluss mit E-Roller unterwegs Ein 36-Jähriger war am Sonntagabend in Ingelfingen unter Drogeneinfluss mit einem E-Roller unterwegs. Die Polizei stoppte den Mann gegen 22.30 Uhr in der Künzelsauer Straße. Bei der anschließenden Kontrolle konnten deutlich Anzeichen auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Da auch der vor Ort durchgeführte Drogenvortest positiv ausfiel, musste er 36-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Des Weiteren bestand zum Zeitpunkt der Kontrolle kein Versicherungsschutz des E-Rollers. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell