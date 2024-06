Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis, dem Hohenlohekreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn

Main-Tauber-Kreis:

Bad Mergentheim-Stuppach: Gefährlicher Überholvorgang mit Folgen

Nach einem gefährlichen Überholvorgang auf der B19, Höhe der Abzweigung nach Stuppach, sucht die Polizei in Bad Mergentheim nach Zeugen. Zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr fuhr ein Mann mit seinem grünen Range Rover von Bad Mergentheim in Richtung der Autobahn 81. Auf seiner Fahrbahn kam ihm hierbei ein Fahrzeug entgegen, welches im Begriff war einen anderen Pkw zu überholen. Nur durch die blitzschnelle Reaktion des 44-jährigen Range Rover Lenkers konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der Mann selber touchierte aufgrund seines Ausweichmanövers mit seinem Rover mit beiden rechten Rädern den Bordstein am Fahrbahnrand wodurch beide Reifen platzten. Hinweise zum Entgegenkommenden konnte er aufgrund der Schnelligkeit der Geschehnisse keine mehr machen. Am Rover entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Polizei in Bad Mergentheim sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer des überholten Fahrzeugs sowie weitere Zeugen werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Neckar-Odenwald-Kreis:

Mosbach: Zeugen nach Unfall gesucht

Bereits am 10.06.2024 ereignete sich auf der Neckarelzer Straße in Mosbach ein Verkehrsunfall, zu dessen Hergang die Mosbacher Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 17:45 Uhr dieses Montags, wollte die 31-jährige Fahrerin eines BMW vom Linksabbiegerstreifen der Neckarelzer Straße in Richtung Schillerstraße einbiegen. Noch auf dem Abbiegestreifen überlegte sie es sich anders und wollte zurück auf die Neckarelzer Straße fahren. Dies zeigte sie offenbar auch durch Blinken an. Der Fahrer eines auf der Neckarelzer Straße fahrenden blauen Pkw´ s bremste um das Einscheren der 31-Jährigen zu ermöglichen. Zeitgleich wechselte der Fahrer eines weiteren BMW vom rechten auf den linken Fahrstreifen der Neckarelzer Straße, sodass es zur Kollision kam. Hierbei entstand Sachschaden von circa 15.000 Euro. Die Polizei sucht nun den oder die Fahrerin des blauen Pkws und weitere Zeugen des Unfalls. Diese werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Hohenlohekreis:

Bretzfeld: 36 Stunden Lenkzeit mit sechs Stunden Pause

Eine Lenkzeit von beinahe 36 Stunden bei einer ermittelten Pause von gerade mal sechs Stunden erbrachte die Überprüfung eines Klein-LKW (7,2 Tonnen) am vergangenen Freitag zwischen Bretzfeld und Öhringen auf dem Parkplatz Sommerhalden. Die Beamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg staunten nicht schlecht als sie den Fahrer kontrollierten. Von Istanbul bis in die Schweiz war der Mann mit seiner tonnenschweren Ladung nonstop gefahren. Nach einer kurzen Pause, ohne Schlafkabine im LKW, dann weiter nach Deutschland. Dort war erstmal Fahrtende. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro bezahlen. Die Ermittlungen gegen den Spediteur wurden aufgenommen.

