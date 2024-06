Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Zeugen nach Schockanruf gesucht

Ein betagter Brackenheimer erhielt am Donnerstagabend einen Anruf auf seinem Festnetztelefon. Mit weinerlicher Stimme gab sich die Anruferin als Schwiegertochter des Mannes aus. Sie schilderte, dass der Sohn des Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und beendete danach das Gespräch wieder. Kurz darauf meldete sich ein Mann, der sich als Angestellter des Amtgerichts Stuttgarts ausgab. Er erzählte, dass der Sohn in Stuttgart einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei die Zahlung einer Kaution erforderlich. Der Senior willigte der Forderung ein, woraufhin um circa 20.30 Uhr eine Frau an seiner Haustür in der Burhalde klingelte, um die zuvor vereinbarte Summe entgegenzunehmen. Da er zwischenzeitlich misstrauisch geworden war, gab der Mann an, dass Geld noch nicht gerichtet zu haben. Die Täterin verließ daraufhin das Grundstück ohne Beute.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 1,70 m - Langes, dunkles Haar - 35-40 Jahre alt - Langes, dunkelfarbenes Kleid - Trug eine dunkelgraue Stofftasche bei sich

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07131 104-4444 durch die Kriminalpolizei Heilbronn entgegengenommen.

Bad Friedrichshall: Brand in Wohnung

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand bei einem Feuer in Bad Friedrichshall am Donnerstagabend. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es gegen 17 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Kurze Straße. Hierdurch entstand ein Feuer, das von selbst ausging. Durch die Brandentwicklung ist die Räumlichkeit unbewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell