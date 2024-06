Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Langenbrettach: Motorradfahrer von Straße abgekommen

Leichte Verletzungen erlitt ein 45-Jähriger als er am Donnerstagabend mit seinem Motorrad von der Landesstraße 1088 abkam. Der Mann fuhr gegen 18.40 Uhr von Neuenstadt in Richtung Öhringen, als er auf einer geraden Strecke aus unbekannter Ursache nach rechts in den Grünstreifen kam. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Kraftrad entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Öhringen: Schlägerei vor Einkaufscenter

Mit Verletzungen musste ein 40-jähriger Mann in der Nacht auf Freitag ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er von einem 20-Jährigen geschlagen und getreten wurde. Die beiden Männer trafen gegen 0 Uhr in einer Öhringer Gaststätte aufeinander, wo der Jüngere dem Älteren unvermittelt mit der Faust auf den Kopf schlug. Daraufhin ging der 40-Jährige nach einem Gerangel zu Boden. Als mehrere Personen eingriffen und schlichteten bekam ein 62-Jähriger ebenfalls einen Schlag von dem 20-Jährigen ab. Vor dem Haupteingang eines Einkaufscenters im Haagweg schlug der 20-Jährige den 40-Jährigen nochmals mit der Faust gegen den Kopf, sodass dieser zu Boden stürzte. Dort trat er ihn gegen den Kopf. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Männer standen unter dem Einfluss von Alkohol. Der 20-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

