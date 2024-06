Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Unbekannte brechen Kellerräume auf - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in Böckingen verschafft haben. Aus den Räumen in der Kocherstraße wurden eine ältere Spielekonsole und eine Drohne entwendet. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

B 293/Eppingen: 48-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 48-jährige Autofahrerin am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Renault-Fahrerin gegen 12.50 Uhr auf der B293 von Karlsruhe in Fahrtrichtung Eppingen und bremste verkehrsbedingt an der Abzweigung nach Rohrbach. Dies erkannte der 37-jährige Fahrer eines VW Golf wohl zu spät und fuhr der 48-Jährigen hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Frau schwere Verletzungen, weshalb sie durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro.

K2037/Siegelsbach: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Zeuge gesucht

Bei einem Überholvorgang am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 2037 zwischen Siegelsbach und Neckarmühlbach kam es zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 11.10 Uhr befuhr der 59-jährige Fahrer eines Hyundai die K2037 in Fahrtrichtung Neckarmühlbach und setzte zum Überholvorgang der vorausfahrenden Fahrzeuge an. Als er auf Höhe des in gleiche Richtung fahrenden Mercedes eines 56-Jährigen war, scherte dieser nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls zum Überholen aus und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Hyundai noch auf der Fahrbahn zum Stehen kam, wurde der Mercedes nach rechts von der Straße abgewiesen und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin wurden hierdurch verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf etwa 25.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll ein Fahrzeug entgegenkommen sein. Der Fahrer oder die Fahrerin kann möglicherweise wichtige Angaben zum Unfallhergang machen und wird daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen zu wenden.

Ilsfeld: Teile aus LKW ausgebaut und gestohlen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter baute zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen Teile des Anlassers aus einem abgestellten Lkw in Ilsfeld aus. Die Fahrerkabine des in der Reinhold-Würth-Straße geparkten Fahrzeugs wurde vom Täter mittels einem speziellen Schraubschlüssel gekippt und anschließend die Teile ausgebaut. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 91062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

B27/Neckarsulm: Unfall mit rotem Lkw - Zeugen gesucht

Bereits am Dienstag, den 11. Juni, ereignete sich auf der Bundestraße 27 bei Neckarsulm ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Gegen 9.20 Uhr fuhr ein roter Lkw auf dem linken Fahrstreifen der B27 von Heilbronn kommend in Richtung Neckarsulm. Auf Höhe der Anschlussstelle zur A6 wechselte der Fahrer auf die mittlere Fahrspur, obwohl hier zu diesem Zeitpunkt ein 20-Jähriger mit seinem Auto fuhr. Dieser wich nach rechts aus, kollidierte mit der Leitplanke und überfuhr in der Folge mehrere Verkehrsschilder. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Neckarsulm bittet nun Zeugen, die Angaben zum Fahrer des roten Lkw machen können, sich unter der Rufnummer 07132 93710 zu melden.

A6/Heilbronn: Auto überschlägt sich - mehrere Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Autobahn 6 bei Heilbronn wurden vier Menschen verletzt. Gegen 12.15 Uhr fuhr der 63-jährige Fahrer eines Mini auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Nürnberg. Beim Wechsel auf den mittleren Fahrstreifen übersah er vermutlich einen dort fahrenden 64-Jährigen mit seinem Nissan und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Nissan wurde in der Folge auf eine Betonwand abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Der Fahrer und eine Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Eine weitere Beifahrerin und der Fahrer des Mini erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell