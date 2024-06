Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Einbruch in Baucontainer

Ein Baucontainer, der an einer Baustelle entlang des Fahrradwegs zwischen Distelhausen und Lauda steht, wurde in der Nacht auf Donnerstag Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten drangen zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 6.45 Uhr am Donnerstagmorgen gewaltsam in den Container ein und entwendeten Elektronik und Wertgegenstände im Wert von über 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 entgegen.

Bad Mergentheim-Edelfingen: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

In Bad Mergentheim-Edelfingen brachen Unbekannte am Mittwoch oder Donnerstag in einen Kindergarten ein. Zwischen 16 Uhr am Mittwochnachmittag und 6 Uhr am Donnerstagmorgen, versuchten sich der oder die Täter zunächst über eine Fluchttüre Zugang zu dem Gebäude in der Straße "Zum Grund" zu verschaffen. Nachdem dies misslang, schlugen die Einbrecher eine Terassentür ein und gelangten so ins Innere. Hier montierten die Unbekannten Bewegungsmelder, Lampen und Deckenpaneele ab und verließen dann den Kindergarten ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Kindergarten verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

