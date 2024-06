Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Limbach: Schutzengel bei Unfall mit an Bord

Zwei sehr aufmerksame Schutzengel hatten am Donnerstagmorgen die Insassen eines BMWs bei Limbach. Gegen 9.20 Uhr war ein 76-Jähriger mit seinem BMW auf der Bundesstraße 27 von Heidersbach in Richtung Rittersbach unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Hier überfuhr er zunächst den Grünstreifen und im Anschluss einen Parkplatz. Abschließend geriet der BMW in den an den Parkplatz anschließenden Grünstreifen, überschlug sich mehrfach und kam in einem Bachlauf zum Stehen. Der Beifahrer des 76-Jährigen konnte sich selbstständig und unverletzt aus dem Wrack befreien. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr geborgen werden, da sich die Fahrertüre bei dem Unfall verklemmt hatte. Nachdem der Mann aus dem Pkw befreit wurde, wurde er zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B27 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

