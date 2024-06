Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Kind aus verschlossenem Auto gerettet

Am Dienstagnachmittag mussten Polizeibeamte in Brackenheim-Hausen eine besorgte Mutter unterstützen, indem sie ihre einjährige Tochter aus einem verschlossenen Auto befreiten. Die Frau hatte ihr Auto um kurz vor 15 Uhr in der Raiffeisenstraße abgestellt, während das Kind im Auto mit dem Fahrzeugschlüssel spielte. Dabei schloß das Mädchen das Fahrzeug ab, woraufhin es im Fahrzeug eingesperrt war. Nachdem alle Versuche selbstständig wieder ins Auto zu gelangen fehlgeschlagen waren, informierte sie die Polizei, um ihr Kind aus der Notlage zu befreien. Da zu befürchten war, dass die Temperatur im Fahrzeug bei der hohen Außentemperatur von rund 28 Grad schnell rapide ansteigen, schlugen die Polizisten die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs ein, um so ins Innere zu gelangen. Das Kind konnte befreit und von Rettungskräften untersucht werden. Glücklicherweise ging das Ereignis glimpflich aus und das Mädchen blieb unverletzt.

Heilbronn: Zeugen nach Verkehrsunfalflucht gesucht

Nachdem am Dienstagmittag ein Fahrzeug in Heilbronn durch einen Unbekannten beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Eine 43-Jährige parkte ihr Fahrzeug gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Sontheimer Landwehr". Als sie um 13 Uhr zu ihrem VW zurückkam, stellte sie frische Schäden im Frontbereich fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Rufnummer 07131 74790 entgegen.

Bad Rappenau: Polizei stoppt Fahrer mit knapp 2,5 Promille

Einen Promillewert von knapp 2,5 stellten Polizeibeamte in der Nacht auf Donnerstag bei einem 36-jährigen Autofahrer fest. Gegen 1.15 Uhr befuhr der Mann die Sinsheimer Straße in Bad Rappenau und fiel den Beamten hierbei durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten deutliche Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast 2,5 Promille an. Des Weiteren wurde bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

B293/Eppingen: Leichtverletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 37-jähriger VW-Lenker fuhr gegen 16.10 Uhr auf der B293 von der Abzweigung Rohrbach in Richtung Eppingen. Vermutlich weil er sich kurz zu seinem Kind auf dem Rücksitz umdrehte, geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem Heck des Peugeots eines 30-Jährigen. Der Peugeot drehte sich daraufhin um 180 Grad und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der VW kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Hinweisschild und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Durch das umstürzende Hinweisschild wurde der Mercedes eines weiteren Fahrzeuglenkers beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf über 30.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Peugeot wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des VW-Fahrers wurde ebenfalls leicht verletzt, musste jedoch nicht behandelt werden.

B293/Eppingen: Fahrzeug gerät in Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstagnachmittag ein Ford auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen in Vollbrand. Der 18-jährige Fahrer war gegen 16.15 Uhr auf der B293 von Eppingen in Richtung Abzweigung Stebbach unterwegs, als er bemerkte, dass Rauch aus dem Motorraum seines Fords kam. Er fuhr daraufhin auf einen angrenzenden Radweg und das Fahrzeug stand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Neckarwestheim: Unbekannte stehlen Aufsitzrasenmäher von Gartengrundstück - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag- und Mittwochabend verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartengrundstück in Neckarwestheim und entwendeten einen Aufsitzrasenmäher. Das Grundstück befindet sich auf einem Flurstück in der Nähe des Auwegs. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Offenau: Rollerfahrer flüchten vor Polizei und beschädigen Streifenwagen

Die Polizei wurde am Mittwochabend darüber informiert, dass zwei Rollerfahrer durch Offenau rasen würden. Bei der anschließenden Fahndung konnten im Bereich der Neckarstraße zwei Personen mit Kleinkrafträdern angetroffen werden. Nachdem diese den Streifenwagen erblickt hatten, versuchten sie sofort auf ihren Rollern zu flüchten. Da ihnen der Fluchtweg durch den Streifenwagen jedoch versperrt war, kollidierte einer der beiden Fahrer mit dem Streifenwagen. Beide setzten daraufhin ihre Flucht zu Fuß fort und ließen ihre Roller zurück. An beiden Fahrzeugen konnten massive Veränderungen und unzulässige Umbauten festgestellt werden. Des Weiteren hatte ein Roller kein gültiges Versicherungskennzeichen. Die Polizei Neckarsulm hat die Ermittlungen zu den beiden Fahrern aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07132 93710 entgegengenommen.

