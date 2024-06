Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Offenau: Geldautomat gesprengt

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Geldautomaten in Offenau sprengten. Die Täter gelangten gegen 3.30 Uhr in ein Gebäude in der Hauptstraße und sorgten dort für die Explosion eines Geldautomaten. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten mindestens drei schwarz gekleidete Personen mit einem hochmotorisierten schwarzen Audi in Richtung Mosbach. Eine Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, wurde umgehend eingeleitet. Delaborierer und die Spurensicherung waren vor Ort. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht und am nächsten Morgen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

