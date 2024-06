Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Hohenlohekreis (ots)

Dörzbach: Nach Frontalzusammenstoß in Böschung abgewiesen Mit einem Rettungshubschrauber musste eine 58-Jährige am Mittwochnachmittag in eine Klinik geflogen werden, nachdem sie mit ihrem VW zwischen Ailringen und Hohebach mit einem entgegenkommenden Skoda frontal kollidierte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Dame mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Der 55-jährige Fahrer des entgegenkommenden Skoda versuchte noch auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Durch den Aufprall drehte sich sein Auto um 180 Grad und stürzte nach rechts eine Böschung hinunter. Auch der Wagen der mutmaßlichen Unfallverursacherin wurde nach rechts abgewiesen. Mithilfe der Feuerwehr konnte die Verunfallte schließlich geborgen werden, sie war in ihrem Wagen eingeklemmt und wurde schwer verletzt. Der 55-jährige Mann hatte Glück im Unglück und wurde nur leichtverletzt. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 16 Mann, der Rettungsdienst war mit Notarzt und Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

