Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem städtischen Vollzugsbeamten und einem Verkehrsteilnehmer am Dienstagmittag in Mosbach. Gegen 12 Uhr soll es in der Hauptstraße, auf Höhe der Hausnummer 94, zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den 49 und 65 Jahre alten Männern gekommen sein. Grund hierfür war vermutlich der Strafzettel, welchen der Jüngere zuvor erhalten hatte. Im weiteren Verlauf sollen sich die Männer gegenseitig geschlagen haben. Da die Angaben der beiden gegenüber der Polizei voneinander abweichen, werden nun Zeugen der Geschehnisse gesucht. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung und deren Verlauf machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Haßmersheim: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Haßmersheim am vergangenen Sonntag, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 21 Uhr soll der zunächst verbale Streit eines Ehepaares mit einem bisher unbekannten Mann in der Theodor-Heuss-Straße, vor einem Geldinstitut, eskaliert sein. Der bisher Unbekannte soll die 44-Jährige zu Boden gestoßen haben. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nachdem die 44-Jährige gestürzt war, soll deren 54-jähriger Ehemann auf den Angreifer losgegangen sein. Als ein Zeuge die Streithähne getrennt hatte, flüchtete der Unbekannte mit einem E-Scooter. Der Flüchtige ist dem Ehepaar vom Sehen bekannt, kommt daher vermutlich aus Haßmersheim oder der näheren Umgebung. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06262 9177080 an den Polizeiposten Aglasterhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell