Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Katalysatoren gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte bauten am vergangenen Wochenende die Katalysatoren von vier Pkws im Heilbronner Stadtgebiet aus. In der Amsterdamer Straße, der Schoettlestraße, der Robert-Bosch-Straße und der Hohenloher Straße machten sich die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag an den Fahrzeugen zu schaffen und montierten deren Katalysatoren ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Beilstein: Hochwertige Zweiräder gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entwendeten am Wochenende zwei hochwertige Pedelecs in Beilstein. Die Fahrräder wurden am Freitagabend gegen 21 Uhr von ihrem Besitzer mit Faltschlössern an einem Gitterzaun unter einem Carport im Lindenweg gesichert abgestellt. Am Montagabend gegen 18 Uhr stellte er dann das Fehlen der beiden Pedelecs fest. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Bikes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn-Sontheim: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung und Unfall gesucht

Die Polizei Heilbronn sucht nach Zeugen, die am Sonntagnachmittag durch das Fahrverhalten eines VW-Fahrers in Heilbronn-Sontheim gefährdet wurden oder Angaben hierzu machen können. Gegen 23 Uhr befuhr der 23-Jährige mit seinem VW Polo die Neckartalstraße von Neckargartach kommend in Richtung Sontheim. Hier soll er, auf Höhe von Neckargartach, einen Pkw rechts über den Standstreifen überholt haben. Auf seiner weiteren Fahrt in Richtung Sontheim fuhr der junge Mann laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien und geriet hierbei immer wieder über den Mittelstreifen. Auf Höhe der Georg-Vogel-Straße soll er sich dann auf dem Linksabbiegerstreifen eingeordnet haben, um dann stark zu beschleunigen und statt links abzubiegen wieder nach rechts auf die Geradeausspur einzuscheren. Hierbei fuhr er über den Bordstein. Auch im weiteren Verlauf fiel der VW-Fahrer durch seine unsichere und zum Teil gefährliche Fahrweise auf. Unter anderem soll er weitere Fahrzeuge überholt und knapp vor diesen wieder auf die rechte Spur gefahren sein. Abschließend fuhr der 23-Jährige bei der Abfahrt Sontheim über eine Verkehrsinsel und beschädigte sowohl diese, als auch ein Verkehrsschild. Bei der darauffolgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung des Mannes fest. Daher musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen oder Geschädigte der gefährlichen Fahrweise des jungen Mannes. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Nachdem ein 32-Jähriger am Montagvormittag durch die Polizei dabei beobachtet werden konnte, wir er mit einem Mobiltelefon in der Hand sein Auto steuerte, wurde er angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen auf eine aktuelle Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Nachdem ein durchgeführter Urintest positiv auf Cannabis reagierte, musste er Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Weiterhin kam im Zuge der Kontrolle heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell