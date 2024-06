Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

In Künzelsau wurde am Montag ein geparkter Mini Cooper von einem Unbekannten beschädigt. Die Besitzerin hatte den Wagen am Vormittag gegen 11 Uhr am Forumsplatz abgestellt. Als sie gegen 18.20 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass sich an der hinteren, rechten Türe eine Delle in ihrem Fahrzeug befand. Vermutlich entstand der Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro durch das Öffnen einer Türe eines daneben geparkten Fahrzeugs. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell