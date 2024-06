POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.06.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

L1035/ Obersulm: Zwei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Landesstraße 1035 bei Obersulm wurden zwei Personen verletzt. Gegen 7 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Seat von Scheppach in Richtung Eschenau und kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenspur. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Golf einer 20-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf von der Fahrbahn abgewiesen, überschlug sich und kam schließlich im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Die 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 19-Jährige musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Strecke war aufgrund der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn bis circa 10.30 Uhr voll gesperrt.

