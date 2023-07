Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch Paketzusteller

Vettelschoß (ots)

Am Freitag den 21.07. kam es in den Nachmittagsstunden zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen Paketzusteller. Der zunächst flüchtige Fahrer konnte aufgrund des abgelesenen Kennzeichens im Rahmen der Nahbereichsfahndung gestellt werden. Auch wenn das Fahrzeug mit Altschäden übersäht war, sprach die deformierte Heckklappe eine eindeutige Sprache, so dass er auf Vorhalt die Verursachung auch einräumte. Da der Fahrer der deutschen Sprache nicht mächtig war, musste das Übersetzungsprogramm eines amerikanischen Weltkonzerns beigezogen und mittels diesem Programm die Befragung durchgeführt werden.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

