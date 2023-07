POL-PDNR: Versuchter Betrug via Kleinanzeigen

Daaden (ots) - Am 21.07.2023 gegen 17:30 Uhr wurde ein 55jähriger Fahrzeugführer in der Mittelstraße in Daaden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet eine entsprechende Strafanzeige. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Pressestelle Telefon: 02741-926-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei ...

