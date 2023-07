POL-PDNR: Verkehrskontrolle der PI Neuwied hinsichtlich illegaler Veränderungen von Kfz

Niederfischbach (ots) - Am 21.07.2023 gegen 14:30 Uhr kam es in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27jährigen Fußgänger und einem PKW. Der Fußgänger war Fahrgast in einem Linienbus und stieg dort an einer Haltestelle aus. Daraufhin wollte er hinter dem noch stehenden Bus die Fahrbahn queren, ohne dabei auf den durchgehenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zum ...

