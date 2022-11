LPI-EF: 16 Keller aufgebrochen

Erfurt (ots) - Am Dienstagabend wurde ein 20-Jähriger in einem Parkhaus in der Erfurter Innenstadt beraubt. Der junge Mann hielt sich mit zwei Jugendlichen auf dem obersten Parkdeck auf, als sie auf eine vierköpfige Gruppe trafen. Einer von ihnen zog ein Messer und forderte Wertgegenstände. Als der 20-Jährige sich nicht rührte, wurde er durchsucht. Dabei erlangte der unbekannte Täter im Alter von 16 bis 17 Jahren Tabakwaren. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall ...

