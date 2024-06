Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Erlenbach/Bad Rappenau: Unter Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Insgesamt vier Fahrzeugführer wurden in den vergangenen Tagen im Stadt- und Landkreis Heilbronn beim Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss erwischt. Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte des Verkehrsdienst Weinsberg einen 31-jährigen BMW-Fahrer auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich eine mögliche Rauschgiftbeeinflussung heraus. Diese Vermutung bestätigte sich im Anschluss durch einen Urintest. Dieser reagierte positiv auf THC. Daher musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Am Sonntag mussten zwei Männer in Erlenbach ebenfalls in ein Krankenhaus um eine Blutprobe abzugeben. Gegen 6.20 Uhr und 23 Uhr reagierten die Drogenschnelltest eines 27-jährigen BMW-Fahrers und eines 39-jährigen Audi-Fahrers bei Kontrollen auf der Bundesstraße 39 positiv auf THC. Am frühen Montagmorgen kontrollierten Polizisten den 35 Jahre alten Fahrer eines Mercedes Sprinter auf der Autobahn 6 bei Heilbronn. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Nachdem dieser ebenfalls positiv auf THC war, musste der 35-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten um dort eine Blutprobe abzugeben. Auf alle vier Personen kommt nun eine Anzeige zu und ihnen wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Samstagmorgen in Heilbronn ein geparktes Auto und flüchtete anschließend. Gegen 8.30 Uhr parkte ein 33-Jähriger seinen Audi auf dem Parkplatz der Kinderklinik in der Straße "Am Gesundbrunnen". Als er gegen 10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Beifahrertüre fest. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Eppingen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Sonntagabend bei einem Unfall bei Eppingen zu. Der 24-Jährige befuhr kurz vor 20 Uhr mit seiner Maschine die Kreisstraße 2063 in Richtung Stockheim und wollte einen Pkw überholen. Hierbei bemerkte er vermutlich zu spät, dass ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Der junge Mann versuchte noch den Überholvorgang abzubrechen, kollidierte allerdings trotzdem mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 46 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Brackenheim: Gemeindehaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag die Eingangstüre eines Gemeindehauses in Brackenheim. Zwischen Freitagabend, 18.40 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, wurden die Eingangstüre sowie die Scheibe eines Schaukastens an dem Gebäude in der Straße "Im Wiesental" beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Gegenstände im Wert von circa 500 Euro entwendeten Unbekannte am Freitag aus einem Zimmer in einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Zimmer in der Sontheimer Straße. Anschließend wurden ein Fernseher, eine Soundbar und diverse Kleidungsstücke gestohlen. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder dem Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07171 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

