LPI-J: Alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt

Am Mittwochmorgen befuhr ein 45jähriger Mercedes-Fahrer die Landstraße Schwerstedt a.E. in Richtung Berlstedt, als kurz hinter dem Ortsausgang ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem Mercedes zusammenstieß. Während am Fahrzeug unfallbedingter Sachschaden entstand, blieb das Reh verendet am Fahrbahnrand liegen.

