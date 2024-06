Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Beifahrerin nach Unfall im Krankenhaus verstorben

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 11.06.2024, in Wertheim verstarb eine 40-jährige Frau am Montag, 17.06.2024, im Krankenhaus aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Die Frau befand sich während des Unfalls als Beifahrerin im Skoda, welcher sich nach der Kollision mit einem VW Touran überschlagen hatte. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5799567

Wertheim: Erneut tote Taube ohne Kopf aufgefunden

Nachdem in der Vergangenheit in der Altstadt von Wertheim einige getötete Tauben aufgefunden wurden, kam es am vergangenen Donnerstag erneut zum Fund einer geköpften Taube. Diese befand sich an der Ecke Lehmgrubenweg / Hämmelsgasse. Der Täter macht sich nach dem Bundesnaturschutzgesetz strafbar. Denn gemäß § 39 BNatSchG ist es verboten wildlebende Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe / Umwelt, unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Boxberg: Rückwärts mit Pkw kollidiert - zweimal Totalschaden

Unbekannt ist warum ein 87-Jähriger am Dienstag mit seinem VW Touran rückwärts mit einem geparkten BMW X3 in Unterschüpf kollidierte. Der Senior befuhr gegen 11.30 Uhr am Dienstag die Gemmingenstraße in Richtung Unterschüpfer Straße. Im Einmündungsbereich zur Stettenstraße versuchte der Mann vermutlich rückwärts zu wenden und fuhr dabei ungebremst etwa 20 Meter bis er mit seinem Pkw mit dem BMW kollidierte. Hierdurch wurde dieser auf einen Baum geschoben. Es entstand an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Daher mussten der VW und der BMW abgeschleppt werden. Der 87-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell