POL-SO: Einbrecher unterwegs

Warstein-Belecke (ots) - Am 31. Mai entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:10 Uhr, die Geldbörse samt Inhalt einer 82-jährigen Warsteinerin, während sie ihren Einkauf im Aldi-Markt in der Alte Kreisstraße tätigte. Anschließend hob der Unbekannte mit der in dem zuvor gestohlenen Portemonnaie befindlichen Debitkarte mehrfach Geldbeträge in der Sparkassen-Zweigstelle in Belecke ab. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das ...

mehr