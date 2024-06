Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Korrektur:

Im Zuge der weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang konnte festgestellt werden, dass die schwer verletzte 40-Jährige lediglich Beifahrerin im Skoda war. Fahrer war ihr Ehemann, welcher ebenfalls schwere Verletzungen erlitt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht wurde. Auch der Fahrer des VW und dessen Beifahrerin erlitten schwere und nicht wie zunächst angenommen leichte Verletzungen.

Wertheim: 40-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich eine 40-Jährige am Dienstagnachmittag bei einem Unfall bei Wertheim zu. Gegen 14 Uhr war ein 66-Jähriger mit seinem VW Touran auf der Landesstraße 2310 von Eichel in Richtung Urphar unterwegs. Als der Mann eine Kolonne aus drei Fahrzeugen überholte, fuhr er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, beim Wiedereinscheren nach rechts auf den davor fahrenden Skoda der 40-Jährigen auf. Möglicherweise überschlug sich der Skoda und kam im Graben zum Stehen. Seine Fahrerin wurde bei dem Unfall nach schwerstverletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Aufprall wurde der VW noch nach links in den Gegenverkehr abgewiesen und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Opel eines 33-Jährigen. Der Fahrer des VW und dessen 64-jährige Beifahrerin sowie die 34-jährige Beifahrerin im Opel wurde zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 2310 ist für die Zeit der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten voll gesperrt.

