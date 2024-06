POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Künzelsau: Unfall auf Discounterparkplatz Eine Autofahrerin verursachte am Montagnachmittag an einem auf einem Discounterparkplatz in Künzelsau stehenden VW Passat einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ein Zeuge konnte die als ältere Dame beschriebene Frau dabei beobachten, wie sie um ...

mehr