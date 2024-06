Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Möckmühl: Baumaschinen und Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende diverse Baumaschinen und Werkzeuge von einer Baustelle in Möckmühl. Zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, betraten die Täter das Gelände in der Bittelbronner Straße und brachen unter anderem einen Baucontainer auf. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut. Aufgrund der Menge und des Gewichts der gestohlenen Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06298 92000 beim Polizeiposten Möckmühl zu melden.

A81/Neuenstadt am Kocher: Mit fast zwei Promille Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro verursachte ein betrunkener Verkehrsteilnehmer am Montagabend in Neuenstadt am Kocher. Der 60-Jährige war gegen 21.40 Uhr mit seinem Mercedes auf der Autobahn 81 von Würzburg kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu Beginn des Tunnels "Hölzern" fuhr der Mann vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nahezu ungebremst auf den vor ihm fahrenden Subaru eines 56-Jährigen auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des 60-Jährigen fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab im Anschluss einen Wert von über 1,9 Promille. Daher musste der Mercedes-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Schwaigern: Minibagger gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Ein bisher Unbekannter entwendete am frühen Sonntagmorgen einen Minibagger in Schwaigern. Das Fahrzeug wurde über das Wochenende in der Schubartstraße geparkt. Gegen 4.45 Uhr soll der Bagger gestartet und von einem circa 25-jährigen, blonden Mann auf einen Anhänger gefahren worden sein. Der Anhänger wurde von einem silbernen VW-SUV gezogen. Das Gespann entfernte sich in Richtung Paul-Gerhardt-Straße. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Verbleib des Baggers machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07138 810630 an den Polizeiposten Leintal.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell