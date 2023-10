POL-HAM: Unbekannter entblößt sich vor Spaziergängerinnen

Hamm-Pelkum (ots) - Ein unbekannter Einbrecher ist am Samstag, 14. Oktober, zwischen 1.45 Uhr und 2.50 Uhr, in das Lager eines Supermarktes an der Kamener Straße eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nach jetzigem Kenntnisstand nahm er diverse Getränke und Elektrogeräte als Diebesgut mit. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: Er ...

