POL-HAM: Einbruch in Supermarkt-Lager

Hamm-Uentrop (ots) - Ein unbekannter Einbrecher versuchte am Sonntag, 15. Oktober, um 3.25 Uhr, in ein Wohnhaus an der Wiesenstraße einzubrechen. Der Unbekannte versuchte eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen, scheiterte jedoch - auch weil er vom Hauseigentümer gestört wurde. Als der ihn entdeckte, flüchtete der Einbrecher in Richtung Hyazinthenweg. Der ...

mehr