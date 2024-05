Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch bei Tageslicht + Blitz-Einbruch in Getränkemarkt + E-Bikes gestohlen + Reifen zerstochen und Lack zerkratzt + Kind auf Tretroller angefahren + Hyundai beschädigt - Verursacher gesucht +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Einbruch bei Tageslicht

Einbrecher drangen am Dienstag (28.05.2024) in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:45 Uhr in ein Reihenhaus in der Danziger Straße in Bad Vilbel ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche Räume und ließen Schmuck und Bargeld in bislang noch nicht bekannter Höhe mitgehen. Zeugen, die die Täter beobachteten und verdächtige Feststellungen machten, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel: 06031 6010 zu wenden.

Reichelsheim: Blitz-Einbruch in Getränkemarkt

Um 01:38 Uhr schlugen Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch (29.05.2024) eine Scheibe eines Getränkemarkts in der Eichenstraße in Reichelsheim ein und gelangten so in den Markt. Abgesehen hatten sie es auf Zigaretten. Dazu brachen die Unbekannten einen Schrank auf. Die Täter erbeuteten Zigaretten im Wert von geschätzt 5.000 EUR. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 EUR. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet Zeugen der Tat sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Glauburg: E-Bikes gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch (29.05.2024) erbeuteten Diebe zwei E-Bikes in Glauburg/Glauberg. In der Enzheimer Straße knackten sie das Schloss eines Geräteschuppens. "Im Hunzgrund" verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Garage. Der Wert der beiden gestohlenen E-Bikes beläuft sich insgesamt auf 6.000 EUR. Die Polizei geht Hinweisen nach, wonach die Diebe gegen 02:35 Uhr in Glauberg unterwegs waren. Die Polizeistation Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06042 96480).

Rockenberg: Reifen zerstochen und Lack zerkratzt

Ein bislang Unbekannter zerstach im Zeitraum von Mittwoch (22.05.2024), 17:30 Uhr bis Freitag (24.05.2024), 15:00 Uhr einen Vorderreifen eines in der Gartenstraße in Oppershofen geparkten grauen Mazda 2. Außerdem zerkratzte der Täter den Lack auf der Fahrerseite des Pkw. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Bad Vilbel: Kind auf Tretroller angefahren

Am Dienstagmorgen (28.05.2024) befuhr ein 40-jähriger Mann aus der Quellenstadt mit seinem VW Golf Plus die Bonameser Straße in Bad Vilbel und wollte nach links auf die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Ein 6-jähriges Kind fuhr mit einem Tretroller aus Richtung Waldstraße kommenden über die Frankfurter Straße, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen. Beim Abbiegevorgang erfasste der Golf das Kind auf dem Tretroller. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und konnte nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst wieder mit den Erziehungsberechtigten nach Hause.

Ortenberg: Hyundai beschädigt - Verursacher gesucht

Während eines Flohmarktbesuchs parkte die Halterin eines grauen Hyundai Koleos ihr Fahrzeug am Sonntag (26.05.2024) auf dem Schotterparkplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Ortenberg. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:10 Uhr beschädigte ein anderes Fahrzeug den geparkten Hyundai im Heckbereich der Fahrerseite, ohne den Schaden zu melden. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben den Verdacht, dass ein weißer Pkw, gefahren von einer Frau Mitte/Ende 40 mit schulterlangen Haaren, den Unfall beim Ein- oder Ausparken verursacht haben könnte. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen telefonisch entgegen (06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell