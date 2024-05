Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + 35.000 EUR Schaden durch Schockanrufer + Anwohner verscheucht Einbrecher + Kupferkabel geklaut + Fahrräder und Werkzeugegestohlen + Wahlplakat beschädigt + Unfall mit Fahrschulauto +

Friedberg (ots)

Wetteraukreis: 35.000 EUR Schaden durch dreiste Schockanrufer

Betrüger, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, brachten am vergangenen Wochenende im Wetteraukreis eine 95-jährige Frau um 35.000 EUR. Zunächst meldeten sich zwei Frauen telefonisch bei der Seniorin und erklärten, dass die Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution leisten müsse. Ein angeblicher Polizeibeamter erschien an der Anschrift der 95-jährigen, um das Geld abzuholen. Gegenüber dem Abholer gab die Dame ein Geldversteck im Keller preis, aus dem der Unbekannte 35.000 EUR Bargeld entnahm. Kaum hatte der Betrüger das Haus mitsamt dem Geld verlassen, klingelte erneut das Telefon der Seniorin. Diesmal meldete sich ein Mann und gab sich als Beamter der örtlichen Polizeidienststelle aus. Er erklärte, dass die Frau soeben Betrügern aufgesessen sei. Um ihr keine Umstände zu bereiten, bot der Anrufer an, die Strafanzeige telefonisch aufzunehmen. Außerdem werde er später die Kriminalpolizei zur Spurensicherung vorbeischicken. Noch während dieses Telefonates kam der Sohn der 95-jährigen zu Besuch und übernahm das Gespräch. Der falsche Polizist am Telefon schilderte erneut sein Vorhaben. Als der Anrufer jedoch sagte, dass die Dame für die Arbeit der Polizei in Vorkasse treten müsse, schöpfte der Sohn Verdacht, beendete das Gespräch und wandte sich an die echte Polizei.

Altenstadt: Anwohner verscheucht Einbrecher

Drei Einbrecher schlugen am frühen Montagmorgen (27.05.2024) gegen 03:25 Uhr eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes in der Kühlhausstraße im Altenstädter Ortsteil Höchst ein. Ein Anwohner wachte durch die Geräusche auf und verscheuchte die Täter durch lautes Rufen. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute. Sie konnten lediglich als dunkel gekleidet beschrieben werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Reichelsheim: Einbruch auf Aussiedlerhof

Unbekannte drangen in der Zeit von Sonntag (26.05.2024), 14:00 Uhr bis Montag (27.05.2024), 03:30 Uhr durch ein Fenster in die Büroräume eines Aussiedlerhofs an der Dorheimer Straße in Beienheim ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und beschädigten mehrere Türen. Sie ließen mehrere hundert Euro Bargeld mitgehen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Friedberg telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Limeshain: Über Rolltor in Firmengebäude

Über ein Rolltor verschafften sich zwei Einbrecher Zutritt zu einem Firmengebäude im Talweg in Limeshain/Rommelhausen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag (24.05.2024), 15:00 Uhr bis Montag (27.05.2024), 05:00 Uhr. Dabei drangen sie in die Büroräume zweier Firmen ein. Bislang ist bekannt, dass die Täter Bargeld in Höhe von etwas mehr als 100 EUR stahlen. Verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu den Tätern können an die Kriminalpolizei Friedberg (Tel.: 06031 6010) gemeldet werden.

Büdingen: Kupferkabel geklaut

Auf einer Baustelle in der Orleshäuser Straße in Büdingen hatten es Diebe auf Kupferkabel abgesehen. Die Täter brachen Stromverteilerkästen auf und durchtrennten die Kabel. Der Schaden wird auf 9.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Ortenberg: Fahrräder und Werkzeuge aus Gartenhütten und Garagen gestohlen

In der Nacht von Sonntag (26.05.2024) auf Montag (27.05.2024) klauten Diebe aus mehreren Garagen und Gartenhütten der Ortenberger Stadtteile Lißberg und Wippenbach Fahrräder, darunter vorrangig E-Bikes, sowie Werkzeuge. Insgesamt fünf Anzeigen nahm die Polizei in den Straßen "Mittlere Mark", Weinbergstraße und "Am Fuchsfeld" auf. Bei einer dieser Taten scheiterten die Unbekannten beim Versuch eine Gartenhüttentür gewaltsam zu öffnen. Kurz vor 03:30 Uhr stellten Anwohner in Lißberg in der Straße "In der Lache" zwei Personen fest, die sich auf einem Grundstück unter einem Carport umschauten. Auf Ansprache flüchteten die beiden Personen in Richtung Eckartsborn. Eine Person sei dabei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen, die andere Person zu Fuß. Die Flüchtigen konnten als vermutlich männlich, circa 175 cm groß und bekleidet mit dunklen Kapuzenpullovern oder Jacken beschrieben werden. Zeugen, denen in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen aufgefallen sind oder die fremde Personen auf privaten Videokameras feststellten, können sich telefonisch an die Polizeistation Büdingen wenden (06042 96480).

Friedberg: Wahlplakat beschädigt

Unbekannte ritzten im Zeitraum von Sonntag (26.05.2024), 20:00 Uhr bis Montag (27.05.2024), 18:30 Uhr ein Hakenkreuz in ein Wahlplakat der Partei "Bündnis 90 / Die Grünen". Das Plakat hing in der Gießener Straße in Friedberg, in Höhe des Abzweigs "In der Burg". Das Plakat musste ausgetauscht werden. Der Staatsschutz ermittelt. Hinweise können an die Polizei in Friedberg gegeben werden (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Unfall mit Fahrschulauto

Zu einem Unfall mit drei verletzten Personen kam es am Dienstag (28.05.2024) gegen 11:05 Uhr auf der L3134 bei Friedberg/Ockstadt. Im Rahmen einer Fahrprüfung für den Motorradführerschein fuhr ein Fahrschulauto, ein VW T-Roc, hinter dem Prüfling von Bad Nauheim kommend in Richtung Ockstadt. In Höhe der Straße "An den Weilerwiesen" wollten die beiden Fahrzeuge nach links abbiegen. Die Fahrerin eines von hinten kommenden VW Up übersah nach ersten Erkenntnissen das verlangsamte Fahrschulauto und fuhr auf dieses auf. Bei dem Zusammenprall erlitten sowohl die Unfallverursacherin als auch der Fahrlehrer und der Fahrprüfer Verletzungen. Rettungswagen brachten die drei Personen in Krankenhäuser. Über die Schwere der Verletzungen können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Prüfling auf dem Motorrad war von der Kollision nicht betroffen und blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 EUR.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

