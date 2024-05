Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Diebe schlagen in Neubaugebieten zu + Solarmodule abmontiert + Zwei Pkw und Imbissbude bei Unfallfluchten beschädigt +

Friedberg (ots)

Rockenberg / Münzenberg: Diebe schlagen in Neubaugebieten zu

In der Nacht zu Samstag schlugen Diebe in Neubaugebieten in Oppershofen und Gambach zu. Abgesehen hatten sie es dabei vorrangig auf E-Bikes. Gegen 02:00 Uhr hielten sich mehrere Täter in Oppershofen auf. Im Holunderweg, der Schillerstraße, der Ricarda-Huch-Straße und der Heinrich-Heine-Straße betraten die Diebe mehrere Grundstücke und erbeuteten aus Garagen und Schuppen insgesamt drei E-Bikes, ein Mountainbike und ein Gravel Bike. In Gambach meldeten sich Anwohner aus der Blumenstraße, der Ober-Hörgerner-Straße und der Gebrüder-Grimm-Straße. Hier stahlen die Täter zwei E-Bikes und Werkzeuge. Die Tatzeit dürfte ebenfalls in den frühen Morgenstunden liegen. Außerdem teilten aus beiden Orten Anwohner mit, dass sich die Unbekannten in der Nacht auch auf weiteren Grundstücken aufgehalten und in nicht verschlossenen Schuppen und Gartenhütten nach Beute geschaut hätten. Insgesamt beläuft sich der Wert der gestohlenen Gegenstände auf über 22.000 EUR. Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder denen verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 zu wenden.

Reichelsheim: Solarmodule abmontiert

Unbekannte kletterten am Freitag (24.05.2024) gegen 21:50 Uhr auf das Dach eines Hangars des Reichelsheimer Flugplatzes. Dort montierten sie mehrere Solarmodule ab und luden diese in ein mitgeführtes Fahrzeug. Der Wert der gestohlenen Solarmodule beläuft sich auf circa 50.000 EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagabend im Bereich des Flugplatzes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Friedberg: Zwei Pkw und Imbissbude bei Unfallfluchten beschädigt

Am Samstagabend (25.05.2024) meldeten Anwohner aus dem Friedberger Stadtteil Dorheim gegen 21:45 Uhr, dass ein weißer Citroen Jumpy rückwärts gegen den Eingangsbereich eines Imbisses in der Wetteraustraße gefahren sei. Der Imbiss war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Es befanden sich keine Personen darin. Außerdem fuhr der Pritschenwagen gegen einen neben dem Imbiss abgestellten Fiat Punto. Den Citroen ließ der Fahrer auf der Wetteraustraße stehen und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung trafen Streifen der Polizeistation Friedberg den gesuchten Fahrer, einen 40-jährigen Mann aus Friedberg, an und nahmen ihn vorläufig fest. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, führte ein Arzt auf der Friedberger Polizeistation eine Blutentnahme durch. Zudem stellte die Polizei in der Karl-Ulrich-Straße einen geparkten Skoda fest, der Unfallschäden aufwies. Die Ermittlungen ergaben, dass der 40-jährige mit seinem Pritschenwagen zuvor gegen den geparkten Skoda fuhr. Die Höhe des gesamten Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Da der Mann ein auffälliges Verhalten zeigte, erfolgte die Vorstellung in einer psychiatrischen Einrichtung. Ein Arzt ordnete dort die zwangsweise Aufnahme an.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

