POL-WE: + Betrüger schlagen im Wetteraukreis zu + Katalysatoren geklaut +

Wetteraukreis: Betrüger schlagen im Wetteraukreis zu

Die Maschen sind unterschiedlich, das Ziel jedoch immer gleich. Mal geben sich Anrufer als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus, mal meldet sich der angebliche Enkel oder die in Tränen aufgelöste Tochter, die sich in einer Notlage befinden sollen. Andere versprechen schnelle und hohe Gewinne mit wenig Aufwand durch Investitionen zum Beispiel in Kryptowährungen. Die Betrüger haben es auf das Geld oder andere Wertgegenstände ihrer Opfer abgesehen. Im Wetteraukreis waren sie nun mit zwei unterschiedlichen Maschen erfolgreich. So erhielt am Donnerstag (23.05.2024) eine 70-jährige Bad Nauheimerin einen Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten. Dieser erklärte, dass die Tochter der angerufenen Frau bei einem Verkehrsunfall eine Schwangere tödlich verletzt habe. Die drohende Untersuchungshaft für ihre Tochter könne die 70-jährige durch eine Geldzahlung abwenden. Um den Druck zu erhöhen, reichte der Anrufer das Telefon an eine hysterisch weinende und kaum zu verstehende Frau weiter, die sich als Tochter ausgab. Die Betrüger brachten die Bad Nauheimerin schließlich dazu, 18.000 EUR und Schmuck an einen angeblichen Polizisten zu übergeben. Mit dem Versprechen, Geld gewinnbringend anlegen zu können, lockten Betrüger einen 66-jährigen Mann aus dem östlichen Wetteraukreis. Dieser zahlte auf einer Onlineplattform zunächst 250 EUR ein. Weil die Täter ihn glauben ließen, mit eingezahltem Geld Gewinne zu erzielen, überwies der Mann über einen längeren Zeitraum insgesamt 106.000 EUR. Zu einer Auszahlung des vermeintlichen Gewinnes kam es nie. Die Polizei rät unabhängig von der Art der Betrugsmasche zu einem gesunden Misstrauen. Gehen Sie nicht sofort auf Forderungen ein, sondern hinterfragen Sie das Angebot oder die Geschichte, die ihnen gerade unterbreitet werden soll und ziehen Sie Vertrauenspersonen hinzu.

Friedberg: Katalysatoren geklaut

In der Zeit von Dienstag (21.05.2024), 20:00 Uhr bis Donnerstag (23.05.2024), 15:35 Uhr hatten es Diebe auf Katalysatoren zweier Pkw in Friedberg abgesehen. In der Usagasse trennten sie die Katalysatoren eines schwarzen Opel Astra und eines schwarzen VW Polo ab. Fast im gleichen Zeitraum klauten die Täter auch den Katalysator eines in der Straße "Am Tauben Rain" abgestellten schwarzen VW Polo. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

