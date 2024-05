Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Radfahrer angefahren - Zeugen gesucht + Roller geraubt + Automatenaufbrecher geschnappt + Betrunkener Radfahrer stürzt mehrfach + Mercedes durch Feuerwerkskörper beschädigt +

Nidda: Radfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Am Freitag (17.05.2024) fuhr ein 60-jähriger Mann aus Schotten gegen 11:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bundesstraße 455 von Nidda-Harb kommend in Richtung Unter-Schmitten. Ein in gleicher Richtung fahrender silberfarbener Pkw fuhr von hinten auf den Radfahrer auf, wodurch dieser stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Unter-Schmitten fort. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach es sich um ein Fahrzeug der Marke "Hyundai" gehandelt haben könnte. Bei dem Unfall brach ein schwarzer Außenspiegel des Pkw ab. Die Polizeistation Büdingen sucht Zeugen des Unfalls und fragt: Wer kann Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben? Wem ist ein silberfarbener Pkw, womöglich Hyundai, aufgefallen, bei dem ein Außenspiegel fehlt oder der anderweitige Unfallschäden aufweist? Zeugen können sich unter Tel.: 06042 96480 zu melden.

Friedberg: Einbrecher scheitern an Fenster

Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstag (18.05.2024), 11:15 Uhr bis Montag (20.05.2024), 12:00 Uhr durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße in Friedberg einzudringen. Trotz mehrfacher gewaltsamer Versuche hielt das Fenster stand. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Birkenstraße aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Nidda: Roller geraubt

Am Niddaer Bahnhof stieß ein unbekannter Mann am Sonntag (19.05.2024) gegen 20:05 Uhr einen 15-jährigen aus Glauburg von dessen E-Roller. Anschließend fuhr der Täter mit dem Roller in unbekannte Richtung davon. Der Räuber wird als circa 180 cm groß, mit kräftiger Statur, hellbraunen kurzen Haaren und einem hellen Teint beschrieben. Er habe ein graues Oberteil der Marke "adidas" und schwarze Schuhe mit orangefarbenem Muster getragen. Die Kriminalpolizei Friedberg ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Automatenaufbrecher geschnappt

Zeugen beobachteten am Montag (20.05.2024) gegen 03:30 Uhr in der Taunusstraße in Butzbach drei Männer, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten und verständigten die Polizei. Als die drei Täter flüchteten, gelang es einer Streife der Polizeistation Butzbach einen von ihnen, einen 42-jährigen in Gießen wohnenden Mann, festzunehmen. Die Fahndung nach den beiden anderen Männern verlief negativ. Sie wurden als dunkelgekleidet beschrieben. Einer habe ein Basecap getragen und einen Rucksack mitgeführt. Bei einer Nachschau am Zigarettenautomaten stellten die Beamten fest, dass die Täter versuchten, den Automaten gewaltsam zu öffnen, wobei sie diesen beschädigten. Der Festgenommene verblieb bis zum nächsten Vormittag im Gewahrsam der Polizeistation Butzbach. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Wölfersheim: Betrunkener Radfahrer stürzt mehrfach

Gleich mehrfach stürzte am Abend des Pfingstmontags (20.05.2024) ein Radfahrer im Wölfersheimer Ortsteil Wohnbach. So prallte der 47-jährige Mann zunächst in der Straße "Im Wiesengrund" gegen einen geparkten BMW und beschädigte diesen dabei. Der Radfahrer stürzte, stieg aber wieder aufs Rad und setzte seine Fahrt fort. In der Hintergasse stieß er erneut gegen einen geparkten Pkw, ohne dabei jedoch einen Schaden zu verursachen. Auch durch diesen Zusammenprall stürzte der Fahrradfahrer. Wieder setzte er sich auf sein Rad. Nach wenigen Metern fuhr er gegen den Holzzaun eines Anwohners, wodurch ein Schaden am Zaun entstand. Abermals stürzte der Fahrradfahrer. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Diese stellte bei einem Atemalkoholvortest einen Wert von 1,67 Promille fest. Da sich der Radfahrer bei seinen Stürzen leichte Verletzungen zuzog, brachte ihn ein Rettungswagen zur Versorgung in ein Krankenhaus, in dem auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Friedberg: Nach Beleidigung folgen weitere Ermittlungsverfahren

Ein 32-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis beleidigte und bedrohte am Pfingstsonntag (19.05.2024) zwei Mitglieder der Partei AfD verbal, als diese in der Gießener Straße in Friedberg Wahlplakate aufhängen wollten. Außerdem warf der Mann eine Leiter um, die zum Anbringen der Plakate als Steighilfe genutzt werden sollte. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Mann fest und erkannten ihn als die Person, die am Sonntagmorgen in einer Passage in der Kaiserstraße mehrere Pizzakartons angezündet hatte und dabei von einer Videokamera aufgezeichnet worden war. Passanten bemerkten das Feuer und löschten dieses frühzeitig, sodass weder Personen- noch Gebäudeschaden entstand. Bei der Durchsuchung des 32-jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel. Außerdem war er mit einem E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter schwerer Brandstiftung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz ein. Auf Grund von bekanntgewordenen psychischen Vorerkrankungen erfolgte eine Vorstellung in einem psychiatrischen Krankenhaus und die anschließende, durch einen Arzt angeordnete zwangsweise Aufnahme.

Ober-Mörlen: Mercedes durch Feuerwerkskörper beschädigt

Gegen 01:05 Uhr wachten am Samstag (18.05.2024) Anwohner des Nauheimer Wegs in Langenhain-Ziegenberg durch einen lauten Knall auf und hörten, wie eine Person wegrannte. Am nächsten Tag stellten sie eine Beschädigung an der Windschutzscheibe eines vor einem Mehrfamilienhaus geparkten Mercedes C180 fest. Die Polizei fand Überreste eines Feuerwerkskörpers auf dem Fahrzeug. Der Sachschaden am Mercedes wird auf 3.000 EUR beziffert. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach telefonisch unter 06033 70430 entgegen.

Bad Nauheim: Alkoholisiert gegen offene Autotür gefahren

Eine 60-jährige Frau aus dem Wetteraukreis befuhr Montag (20.05.2024) gegen 18:45 Uhr mit ihrem VW Polo den Eleonorenring in Bad Nauheim aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. In Höhe der Hausnummer 39 kam es zum Zusammenstoß mit der geöffneten Tür eines Ford Fusion, der auf dem Parkstreifen parkte und dessen Nutzer in diesem Moment aussteigen wollte. Es wurden keine Personen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der 60-jährigen stellten die Beamten jedoch Hinweise auf eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Im Anschluss an die Unfallaufnahme brachten die Ordnungshüter die Frau zur Polizeistation Friedberg. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch.

Bad Vilbel: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

In einem Lebensmittelmarkt in der Friedberger Straße in Bad Vilbel erbeuteten Langfinger eine Geldbörse aus der Handtasche einer 67-jährigen Kundin. Die Handtasche hing geöffnet am Einkaufswagen. Zuvor rempelte ein unbekannter Mann die Kundin dreimal an. Dieser Mann wird als 180 cm groß, schlank, circa 40 - 45 Jahre alt und mit dunklen Haaren beschrieben. Die Tat ereignete sich am Samstag (18.05.2024) in der Zeit von 13:35 Uhr - 13:45 Uhr. Die Polizeistation Bad Vilbel bittet um Hinweise zu der Person unter Tel.: 06101 54600. Die Polizei rät dazu, Geldbeutel und Wertgegenstände immer nah am Körper und nach Möglichkeit in verschließbaren Innentaschen der Kleidung zu tragen. Lassen Sie ihre Hand- oder Einkaufstaschen nicht unbeaufsichtigt.

Altenstadt / Rockenberg: Dieseldiebe unterwegs

Zu zwei Diebstählen von Dieselkraftstoff kam es in den letzten Tagen im Wetteraukreis. So entfernten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (16.05.2024), 17:00 Uhr bis Freitag (17.05.2024), 20:00 Uhr den Tankdeckel eines in der Eichbaumstraße der Altenstädter Waldsiedlung abgestellten Baggers und zapften circa 30 Liter Diesel ab. Deutlich mehr Diesel erlangten Diebe in Rockenberg. Dort zapften sie im Zeitraum von Freitag (17.05.2024), 16:00 Uhr bis Dienstag (21.05.2024), 06:00 Uhr aus einem Lkw des Herstellers MAN, der in der Siemensstraße geparkt war, 200 Liter bis 250 Liter ab. Die Polizeistationen in Büdingen (06042 96480) und Butzbach (06033 70430) bitten um Hinweise.

