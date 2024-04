Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchte Brandstiftung in den "Manoah Ferienhäusern" in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitag den 05.04.2024 drangen bisweilen unbekannte Täter in das Gelände der "Manoah Ferienhäuser" in dem Bleichenweg in Zeulenroda-Triebes ein und nutzten die Zeit, in welcher die Saunahütten vorgeheizt werden aus, um darin die hölzernen Aufgusslöffel auf die bereits glühenden Kohlen zu legen. Dadurch verbrannten die Löffel und es entstand eine Rauchentwicklung in den jeweiligen Hütten. Glücklicherweise entstand, bis auf die Rauchentwicklung kein weiterer Sachschaden an den Saunahütten. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der begangen Sachbeschädigung und der versuchten Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel.: 03661 6210 Bezugsnummer: 0087433/2024. <MS>

