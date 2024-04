Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Am 05.04.2024 fiel den Beamten der Polizeiinspektion Greiz ein Audi A6 in der Reichenbacher Straße in Greiz auf, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Als der Fahrer des Audi das Anhaltesignal des Streifenwagens wahrnahm, beschleunigte er seinen Pkw stark und fuhr mit bis zu 100 km/h durch die Ortslage Greiz, bis dieser knappe fünf Minuten später in der Unteren Silberstraße in Greiz mit einer Straßenlaterne kollidierte und folglich die Verfolgungsfahrt gestoppt wurde. Nach der Kollision stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen Polizeibekannten 26-jährigen Ukrainer handelt, welcher bereits mehrfach aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig geworden ist. Ein, bei dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte ebenfalls positiv auf Amphetamine/ Methamphetamine. Demnach wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem durchführen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahrens gemäß dem § 24a Abs. II StVG eingeleitet. Bereits am Folgetag konnte der Beschuldigte jedoch erneut fahrend angetroffen werden, wo erneut ein Ermittlungsverfahren gegen diesen eingeleitet wurde. <MS>

