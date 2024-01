Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeitungsausträger angegriffen

Meiningen (ots)

Am Dienstag (23.01.2024) gegen 03:45 Uhr war ein 70-Jähriger gerade im Rahmen seiner Tätigkeit als Zeitungsausträger unterwegs, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen und nach einer ihm ebenfalls unbekannten Person gefragt wurde. Nachdem er angegeben hatte, die Person nicht zu kennen, liefen die beiden Männer zunächst weiter. Dem 70-Jährigen war die Situation unheimlich, weshalb er sein Handy in die Hand nahm. Einer der beiden Männer fragte den Zeitungsausträger, ob er jetzt die Polizei rufen werde, schnappte sich den Zeitungswagen warf ihn in den am Markt befindlichen Brunnen. Danach schubste der unbekannte Täter den Mann zu Boden und versuchte, ihm das Handy zu entreißen, was jedoch misslang. Als ein Passant hinzukam, flüchtete der Täter in Richtung Ernestinerstraße. Der Senior wurde leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0019381/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell